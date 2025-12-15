Με άνοδο 0,15% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 200,09 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε ελαφρώς υψηλότερα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, κινούμενη σε περιορισμένο εύρος διακύμανσης πέριξ των 2.100 μονάδων. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Eurobank, της Coca Cola HBC και της Τιτάν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.107,43 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.108,49 μονάδες (+0,20%) και κατώτερη τιμή στις 2.095,91 μονάδες (-0,39%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 200,09 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.480.791 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+4,60%), της Τιτάν (+1,85%) και της Coca Cola HBC (+1,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,16%), της Εθνικής (-1,85%) και της Motor Oil (-1,55%), επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.567.853 και 8.042.315 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 30,64 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 27,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 47 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+5,25%) και Eurobank (+4,60%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-4,35%) και CPI (-3,82%).