Σήμερα η εκλογή νέου προέδρου του Eurogroup – Ο Κ. Πιερρακάκης αναμετράται με τον Βέλγο ομόλογό του

Πότε αναμένεται το αποτέλεσμα

Στις 15:00 ώρα Βρυξελλών αναμένεται να ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην εκλογή του νέου προέδρου. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμετράται με τον Βέλγο ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, για τη θέση του προέδρου του Eurogroup, μετά την παραίτηση του προηγούμενου προέδρου Paschal Donohoe, καθήκοντα του οποίου ασκεί μέχρι την εκλογή του νέου προέδρου ο Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Πιερρακάκης, πριν από έξι ημέρες, στη συνάντηση που είχε με τους πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ, παρουσίασε τις προτεραιότητές του για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ο ίδιος ανέφερε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην «Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων», τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το δημογραφικό ζήτημα, καθώς και την ελληνική εμπειρία δημοσιονομικής σταθερότητας, ως παράδειγμα για το πώς η Ευρώπη «μπορεί να γίνει πιο ανταγωνιστική, ανθεκτική και ολοκληρωμένη» προς όφελος των πολιτών».

Η διαδικασία

Ο νέος πρόεδρο του Eurogroup αναλαμβάνει καθήκοντα από την επόμενη ημέρα, 12 Δεκεμβρίου, και η διάρκεια της θητείας του νέου προέδρου είναι 2,5 χρόνια. Ο Πρόεδρος εκλέγεται με απλή πλειοψηφία των ψήφων των υπουργών της ευρωζώνης, δηλαδή με τουλάχιστον 11 από τις 20 ψήφους. Εάν κανένας από τους υποψηφίους δεν λάβει τουλάχιστον αυτή την απλή πλειοψηφία στο τέλος του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποσύρουν την υποψηφιότητά τους. Η ψηφοφορία θα συνεχιστεί έως ότου επιτευχθεί απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους. «Προσβλέπουμε στην εκλογή νέου Προέδρου, καθώς ο ρόλος του είναι κρίσιμος στην καθοδήγηση της εργασίας της Ευρωομάδας και στη χάραξη πολιτικής κατεύθυνσης», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος για την προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup.

To Eurogroup είναι ένα άτυπο όργανο που δημιουργήθηκε το 1997, στο οποίο οι υπουργοί των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ συζητούν θέματα που αφορούν τις κοινές ευθύνες των χωρών τους σε σχέση με το ευρώ. Κύριο καθήκον της είναι να εξασφαλίζει τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. Στόχος της είναι επίσης να προάγει τις συνθήκες για ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των συνόδων κορυφής της Ευρωζώνης και για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων τους. Συνήθως συνεδριάζει μία φορά το μήνα, την παραμονή της συνεδρίασης του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 1998 στο Λουξεμβούργο. Ο πρώτος πρόεδρος του Eurogroup ήταν ο Jean-Claude Juncker. Τον διαδέχθηκαν οι Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno και Paschal Donohoe.

Η ατζέντα των θεμάτων

Εκτός από την εκλογή του νέου προέδρου, στη συνεδρίαση του Eurogroup, οι υπουργοί θα κάνουν απολογισμό των τελευταίων μακροοικονομικών εξελίξεων και θα ανταλλάξουν απόψεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σχετικά με τις πολιτικές της ζώνης του ευρώ. Παράλληλα, θα αξιολογήσουν τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών, καθώς και τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών και της συνολικής δημοσιονομικής κατάστασης και προοπτικών στη ζώνη του ευρώ. Η συζήτηση αυτή θα βασιστεί στις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Όπως δήλωσε ευρωπαίος αξιωματούχος στη σημερινή συνεδρίαση «το ΔΝΤ θα ανακοινώσει τα πορίσματά του και οι ενδείξεις είναι ότι υπάρχει, για άλλη μία φορά, σημαντικός βαθμός σύγκλισης ανάμεσα στη δική μας κατανόηση για το πού βρισκόμαστε και στην αξιολόγηση του Ταμείου. Έτσι, είναι πιθανό να ακούσουμε μια επιβεβαίωση ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ συνεχίζει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και έχει παρουσιάσει καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες». Τέλος, ο ίδιος αποκάλυψε ότι «υπάρχουν δύο χώρες, η Ισπανία και το Βέλγιο, που δεν έχουν ακόμη υποβάλει προσχέδιο προϋπολογισμού. Και υπάρχει, φυσικά, η κατάσταση της Γαλλίας, η οποία αφήνει ορισμένη αβεβαιότητα σχετικά με το προσχέδιο προϋπολογισμού της».