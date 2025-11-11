Αποκαλύφθηκε μεγάλη υπόθεση απάτης ΦΠΑ με πολυτελή μεταχειρισμένα οχήματα μέσω βουλγαρικής εταιρείας-βιτρίνας

0

Εμπλέκονται ελληνικές εταιρείες

Μία καλοστημένη μεθόδευση απάτης στο πεδίο του ΦΠΑ, που αφορά αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων οχημάτων εντός της ΕΕ, έφεραν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Ο Μηχανισμός της Τριγωνικής Απάτης

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι εμπλεκόμενες ελληνικές εταιρείες εμπορίας μεταχειρισμένων οχημάτων συνεργάζονταν με μία βουλγαρική εταιρεία-βιτρίνα, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ κατά τον τελωνισμό των οχημάτων στην Ελλάδα.

Η βουλγαρική εταιρεία αγόραζε οχήματα από τη Γερμανία στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, για λογαριασμό των εταιρειών στην Ελλάδα και, στη συνέχεια, τους τα μεταπωλούσε με τιμολόγια που ανέφεραν ψευδώς ότι εφαρμόζεται το Καθεστώς Περιθωρίου Κέρδους.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι Έλληνες αγοραστές χρησιμοποιούσαν αυτά τα παραπλανητικά τιμολόγια κατά τη διαδικασία του τελωνισμού των οχημάτων στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ.

Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 19 οχήματα, στην πλειονότητά τους πολυτελή, με συνολική αξία άνω των 885.000 ευρώ, ενώ η απώλεια ΦΠΑ για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται σε πάνω από 212.000 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ συνεχίζεται, με διασταυρώσεις στοιχείων και αξιοποίηση όλων των ψηφιακών και ελεγκτικών εργαλείων που διαθέτει η Αρχή, δεδομένου πως υπάρχουν ίχνη και άλλων αντίστοιχων περιπτώσεων απάτης.