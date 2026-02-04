Η ΑΑΔΕ εντόπισε εικονικά τιμολόγια 720 εκ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις

0

Δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 ευρώ

Συνολικά 147 επιχειρήσεις με συμμετοχή σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας 718.128.098,16 Euro εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, το έτος 2025, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ συνολικού ποσού 143.506.427,39 Euro.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη: