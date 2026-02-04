Οι 14 παρεμβάσεις της κυβέρνησης για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες – Με μοντέλο ΕΦΚΑ οι συναλλαγές με το Δημόσιο

0

Το νομοσχέδιο αντλεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες», το οποίο στοχεύει στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των συναλλαγών των πολιτών με το Δημόσιο, παρουσιάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και αντλεί στοιχεία από τα ερωτηματολόγια του 2025, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρακτικά προβλήματα που οδηγούν σε καθημερινή ταλαιπωρία. Ο κ. Χατζηδάκης έκανε ειδική αναφορά στον εκσυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, όπου ο χρόνος απονομής συντάξεων έχει πλέον φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με τη Γερμανία, στην αξιολόγηση του δημόσιου τομέα και στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, περιλαμβάνει 14 παρεμβάσεις διοικητικού χαρακτήρα. Όπως είπε τα επόμενα βήματα είναι η περαιτέρω προώθηση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, η εισαγωγή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο δημόσιο, η νομοθετική πρωτοβουλία για τις πολεοδομίες και η μεταρρύθμιση στον ΟΣΕ.

Αναλυτικά οι 14 παρεμβάσεις ώστε να γίνει το κράτος πιο φιλικό στον πολίτη είναι:

1. Αντικατάσταση των δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση

2. Αποχή του Δημοσίου, υπό προϋποθέσεις, από τη διεκδίκηση ακινήτων πολιτών

3. Ψηφιακή ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της αίτησής του

4. Συστηματική παρακολούθηση καταγγελιών των πολιτών μέσω του Συμβούλου Ακεραιότητας

5. Μη άσκηση ενδίκων μέσων από το Δημόσιο σε δικαστικές διαφορές με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία

6. Ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της συμμόρφωσης με τις δικαστικές αποφάσεις

7. Υποχρέωση ανάρτησης των εγκυκλίων

8. Ψηφιακή ενημέρωση ωραρίων υπηρεσιών

9. Ενιαία ερμηνεία νομοθεσίας από διοικητικά όργανα που εξετάζουν ενστάσεις των πολιτών

10. Μοντέλο ΕΦΚΑ στις συναλλαγές με το Δημόσιο: έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με πλήρη ισχύ από πιστοποιημένους επαγγελματίες

11. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και λειτουργία τους ως one - stop shop

12. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής

13. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομιάς κατά τη μη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου

14. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου