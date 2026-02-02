0

Η γυναίκα παρέδωσε σε 19χρονο, πέντε χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης, με τη μέθοδο του «λογιστή», κατήγγειλε ότι έπεσε 65χρονη στα Γιαννιτσά Πέλλας.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, άγνωστος την κάλεσε στο κινητό τηλέφωνο και προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυρίστηκε ότι πρέπει να καταγραφούν τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι της.

Η 65χρονη φαίνεται πως πείστηκε και λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκε στο σπίτι της νεαρός άντρας, στον οποίο παρέδωσε πέντε χρυσές λίρες, κοσμήματα και ρολόγια, συνολικής αξίας 25.000 ευρώ.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του «εισπράκτορα», ενώ, όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για 19χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία. Τα στοιχεία του ατόμου που κάλεσε την παθούσα παραμένουν άγνωστα.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.