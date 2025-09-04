Με οριακή άνοδο 0,02% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 340,59 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Εικόνα σταθεροποίησης παρουσίασε η χρηματιστηριακή αγορά στο κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης, η οποία χαρακτηρίστηκε από νευρικότητα και συχνές εναλλαγές προσήμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.032,51 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,02%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,94 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,20 μονάδες (-0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 340,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 159,7 εκατ. ευρώ αφορούν την πώληση του 5,1% των μετοχών της Κύπρου που κατείχε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης (EBRD), στη τιμή των 7,20 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,05%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Jumbo (+1,67%), της Πειραιώς (+1,21%), της Σαράντης (+1,10%) και της Coca Coola HBC (+0,84%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-1,84%), της Viohalco (-1,39%), της ΔΕΗ (-1,34%), της Aegean Airlines (-1,29%) και της Εθνικής (-1,28%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Κύπρου και η Eurobank διακινώντας 26.865.066 και 6.805.436 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Κύπρου με 194,48 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 22,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 39 μετοχές, 63 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (+7,34%) και Q&R (+5,92%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-4,37%) και Προοδευτική (-3,39%).