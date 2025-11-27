Με πτώση 0,34% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Στα 133,47 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος

Με ήπια υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει ελαφρώς χαμηλότερα από τις 2.100 μονάδες, ενώ υποχώρησε και ο τζίρος.

Η αγορά διόρθωσε μετά από έξι συνεχείς ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε σημειώσει συνολικά κέρδη 4,69%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.099,80 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.093,22 μονάδες (-0,65%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 133,47 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 25.166.860 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,83%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Metlen (+2,09%), Elvalhalcor (+2,01%), της ΕΥΔΑΠ (+1,70%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Alpha Bank (-1,95%), της Motor Oil (-1,79%), της Viohalco (-1,51%), της ΔΕΗ (-1,51%) και της Eurobank (-1,50%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 8.621.291 και 3.907.173 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 19,69 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 16,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 59 μετοχές, 51 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Intralot (+7,07%) και Unibios (+5,23%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κυριακούλης (-3,69%) και Ξυλεμπορία (π) (-2,68%).