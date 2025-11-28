Με πτώση 0,79% έκλεισε το Χρηματιστήριο

0

Με άνοδο 4,41% έκλεισε ο Νοέμβριος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει τον μήνα Νοέμβριο με άνοδο 4,41%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σήμερα στις 2.083,15 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,79%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,04%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 41,74%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 155,39 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.702.459 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,87%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,22%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+2,79%), του ΟΛΠ (+1,78%) και της Viohalco (+1,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Metlen (-1,87%), της Eurobank (-1,87%), της Elvalhalcor (-1,67%), της Alpha Bank (-1,54%) και της Optima Bank (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Alpha Bank διακινώντας 13.289.997 και 3.603.201 μετοχές, αντιστοίχως, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 22,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 20,08 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 38 μετοχές, 69 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (+8,26%) και Ίλυδα (+4,89%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μουζάκης (-5,00%) και Foodlink (-3,57%).