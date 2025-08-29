Ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Αυτά είναι τα 9 fake news – Ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τους εργαζόμενους

0

Τι αναφέρει για 13ωρο και απολύσεις

Για 9 Fake News της αντιπολίτευσης για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία.

Με ανακοίνωσή της επισήμανε 9 σημεία στα οποία δέχεται κριτική που είναι -όπως λέει- ψευδής.

Ειδικότερα η ΝΔ επισημαίνει τα 9 fake news για το νομοσχέδιο:

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται στη χώρα μας η 13ωρη εργασία

Ψευδές. Μέχρι σήμερα ένας εργαζόμενος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να απασχοληθεί σε δύο ή και περισσότερους εργοδότες έως 13 ώρες ημερησίως υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται απαρέγκλιτα η 11ωρη ημερήσια ανάπαυση και η 48ωρη εβδομαδιαία απασχόληση κατά μέσο όρο σε περίοδο αναφοράς 4 μηνών. Αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται τώρα και σε εργαζόμενους που απασχολούνται μόνο από έναν εργοδότη, δίχως να χρειάζεται συνεπώς να προβαίνουν σε μετακίνηση, και μάλιστα με προσαύξηση στην υπερωριακή τους απασχόληση κατά 40%.

Εφεξής ο εργοδότης μπορεί να με υποχρεώσει να εργαστώ 13 ώρες ημερησίως χωρίς τη συναίνεσή μου

Ψευδές. Απαιτείται η συγκατάθεση του εργαζομένου για υπερωριακή εργασία. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δουλεύει για 13 ώρες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του.

Αν αρνηθώ να δουλέψω υπερωριακά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να με απολύσει