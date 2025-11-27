Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους στην Κίνα – 11 νεκροί

0

Ο συρμός μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν σήμερα νωρίς το πρωί στη νοτιοδυτική Κίνα, όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζομένων, μεταδίδει το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο συρμός, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας, κυκλοφορούσε «ομαλά» κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν, όταν έπεσε πάνω σε «εργάτες που είχαν παρεισφρήσει» στις σιδηροτροχιές, κατά την πηγή αυτή.