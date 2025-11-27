Αλεξάνδρα Σδούκου: Η Νέα Δημοκρατία κοιτάζει το παρόν και το μέλλον

0

Τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική συνοχή

Τις βασικές πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης που δεν αφορούν sτην κριτική ή την συνεχή αναμόχλευση του παρελθόντος, αλλά το παρόν και το μέλλον, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, με αφορμή το νέο βιβλίο του κ. Τσίπρα, τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεντεύξεις, που παρεχώρησε στο Action 24 και στο Ertnews. Η κα Σδούκου αναφέρθηκε εκτενώς στις εξελίξεις της επικαιρότητας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα, τη διαφάνεια και την κοινωνική συνοχή.

Κληθείσα να σχολιάσει τη σημερινή ανάρτηση - βίντεο του Αλέξη Τσίπρα, όπου ακούγεται το «πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης», η κ. Σδούκου ειρωνικά σημείωσε ότι «αυτό ακούγεται ως απειλητικό». Ακολούθως υπενθύμισε ότι το 2015 ο κ. Τσίπρας είχε κατέβει στις εκλογές με το σύνθημα «η ελπίδα έρχεται» και τόνισε ότι «τώρα δεν ξέρω αν έρχεται ο Αλέξης ξανά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τότε ήρθε ένας λογαριασμός στην ελληνική κοινωνία, κοντά στα 120 δισεκατομμύρια».

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις, που έχει προκαλέσει το περιεχόμενο του βιβλίου, η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ τόνισε ότι «ξεσπαθώνουν πρώτα από όλους δικά του κομματικά στελέχη» και ότι «ο κ. Τσίπρας θα χρειαστεί να τοποθετηθεί για όλα όσα ακούει από τους πρώην συντρόφους του». Αντέτεινε, δε, ότι η κυβέρνηση «κοιτάζει τη δουλειά της, το παρόν και το μέλλον της χώρας», αναδεικνύοντας ως παράδειγμα τη σημαντική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις που υπεγράφη πρόσφατα. Επίσης, ανέφερε ότι «το τι έχει να πει ο κ. Τσίπρας για το παρελθόν, τη δική του αλήθεια και τη δική του ιστορία, θα το αξιολογήσουν οι πολίτες».

Για τις συλλογικές συμβάσεις: «Ένα ιστορικό βήμα κοινωνικής συνοχής»

Σε ό,τι αφορά στη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η εκπρόσωπος τύπου χαρακτήρισε ιστορική τη νέα συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις. Επισήμανε ότι στους πολίτες, συμβολικά και πραγματικά «μένει η εικόνα της Υπουργού Εργασίας ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, κάθισε στο ίδιο τραπέζι με έξι κοινωνικούς εταίρους, για να υπογράψουν όλοι μαζί μια συμφωνία προς όφελος όλων και κυρίως των εργαζομένων. Παλιότερα αυτές οι συναντήσεις ήταν διμερείς, τώρα είδαμε την πολιτεία, εργοδότες και εργαζόμενους να υπογράφουν από κοινού μια συμφωνία».

Η κ. Σδούκου πρόσθεσε ότι ακολουθεί άμεσα η εξειδίκευση και η νομοθέτηση των σχετικών ρυθμίσεων από την Υπουργό. Όπως είπε, «οι εργοδότες θέλουν σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για να επενδύουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενώ οι εργαζόμενοι επιδιώκουν καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας». Σημείωσε δε ότι «στο τέλος της ημέρας, η συμφωνία αυτή ωφελεί και τους δύο».

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν αφήνουμε καμία σκιά. Ζητάμε την εκ νέου κλήτευση του κ. Ξυλούρη»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα κατηγορηματική ως προς την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακοινώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία ζητά εκ νέου την κλήτευση του μάρτυρα κ. Ξυλούρη, ο οποίος δεν προσήλθε στην εξεταστική επιτροπή και επέλεξε να καταθέσει υπόμνημα. «Το υπόμνημα έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελέα», σημείωσε.

Αναφερόμενη, δε, στις χθεσινές καταθέσεις, με επίκεντρο εκείνη του κ. Αντωνόπουλου σχετικά με το ΚΥΔ στην Κρήτη που συνδέεται με τον κ. Ξυλούρη, η κ. Σδούκου είπε χαρακτηριστικά «μονοπωλούν το ενδιαφέρον μάρτυρες όπως ο κ. Ξυλούρης και η κ. Σεμερτζίδου που προσήλθε χθες, δεν γίνεται ο κ. Ξυλούρης , ο επονομαζόμενος «φραπές» να τη σκαπουλάρει».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να μείνει καμία σκιά ούτε η εντύπωση που δημιουργεί η αντιπολίτευση ότι συγκαλύπτουμε κάποιον» σημείωσε μάλιστα ότι στόχος είναι «να έρθει και να απαντήσει ο ίδιος σε όλες τις ερωτήσεις της εξεταστικής επιτροπής». Σημείωσε ότι «έχουν ήδη προσέλθει περίπου 70 μάρτυρες, ανάμεσα στους οποίους οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπουργοί, υπηρεσιακοί παράγοντες και όσοι φέρονται να εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπόθεση». Αναφερόμενη συνολικά στην υπόθεση υποστήριξε με βεβαιότητα πως «ένα χρόνο μετά, όταν θα συζητάμε την υπόθεση αυτή, θα θυμόμαστε ότι ήταν μια διαχρονική αδυναμία που όταν έσπασε ως απόστημα, οδήγησε σε μια ριζική λύση και θα αναγνωρίζουμε ότι το πάθημα έγινε μάθημα. Βέβαια, δεν έπρεπε να είχαμε φτάσει έως εδώ. Όμως την κρίσιμη ώρα έχουμε επιλέξει να είμαστε ο καταλυτικός παράγοντας της λύσης».

Η εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι από τις καταθέσεις «αναδεικνύονται συστηματικές και διαχρονικές αδυναμίες στον τρόπο που κατανέμονταν οι αγροτικές ενισχύσεις», σημείωσε επίσης «αφήσαμε όλοι να κακοφορμίσει και να εξελιχθεί μια υπόθεση και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να λύσει το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει βαθιές ρίζες σε πάρα πολλές παθογένειες της δημόσιας διοίκησης. Φταίμε συνολικά για το κτηματολόγιο που δεν ολοκληρώθηκε, για τα ελλιπή σχέδια βόσκησης, αδυναμίες που αγγίζουν όλες τις κυβερνήσεις» και ότι ζητούμενο είναι «να τεθεί οριστική διαχωριστική γραμμή ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επαναληφθούν». Όπως είπε, «αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης και από αυτό θα κριθούμε».