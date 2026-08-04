Ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο πίσω από το γέλιο της ρεπόρτερ του Open στην φωτιά

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Περιέγραψε όλη την ιστορία και εξήγησε γιατί δεν πρέπει να κατακρίνουν τη νεαρή δημοσιογράφο - Δείτε το βίντεο που ανήρτησε

Αποκαλυπτικό είναι το βίντεο του μετεωρολόγου, Γιάννη Σταματάκη, μέσα από τη σελίδα του ForecastWeather όπου εξήγησε τι συνέβη πίσω από την κάμερα, με αποτέλεσμα η δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου, να γελάσει ενώ μετέδιδε ζωντανά από το μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Ο ίδιος βρισκόταν στο σημείο την ώρα της live μετάδοσης και αναφέρθηκε στο περιστατικό λέγοντας:

«Επειδή δεν γνωρίζει κανείς τι έχει συμβεί πίσω από την κάμερα, πέρναγα με το αμάξι, σταμάτησα για να δώσω νερά και τρόφιμα και να ρωτήσω εάν θέλουν ο κάμερα μαν και η δημοσιογράφος, αλλά και το πυροσβεστικό όχημα και όπως βγαίνει η συνεργάτιδά μου να με βοηθήσει, έπεσε μπροστά της, κάπως ατσούμπαλα και την έπιασε την κοπέλα σπαστικό γέλιο.

Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή, σε δύσκολη στιγμή, που δεν ξέρει κανένας τι έχει γίνει και σας το λέω εγώ τώρα: έπεσε η συνεργάτιδά μου, μαζί με τα νερά κάτω», πρόσθεσε ο Γιάννης Σταματάκης και κατέληξε υπογραμμίζοντας:

«Αντί να καταδικάζουμε τον μηδενικό μηχανισμό, πάμε να καταδικάσουμε μία κοπέλα που βρισκόταν εκεί ώρες».