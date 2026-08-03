Ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος για τη ρεπόρτερ του Open που γελούσε στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε ένα κλαδάκι κατανόησης»

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«Ας συγχωρήσουμε ένα νέο, ικανό, εργατικό κορίτσι», σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του καναλιού

Πήρε θέση ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του Open, Χρήστος Παναγιωτόπουλος, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την αμήχανη στιγμή της ρεπόρτερ του σταθμού, Μαρίας Σιαμπάνου, η οποία γελούσε κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από την φωτιά.

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Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος και στέλεχος ειδήσεων στάθηκε στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τις μεγάλες πυρκαγιές, καλώντας το κοινό να δείξει κατανόηση.

«Μπορεί η καταπόνηση, η αϋπνία, η αγωνία, το άγχος, να οδηγήσουν σε αντιδράσεις που μοιάζουν αλλόκοτες; Σε κινήσεις ξένες με τη σοβαρότητα και το βάρος των περιστάσεων; Δυστυχώς, ναι. Και λογικά ο κόσμος εκπλήσσεται, κρίνει και επικρίνει.

Ας κρατήσουμε, όμως, και ένα κλαδάκι κατανόησης, δυο λέξεις συγχώρεσης, για ένα νέο, σεμνό, ικανό, εργατικό και με πολλές ευαισθησίες κορίτσι, που βρέθηκε σε συνθήκες οριακές για το ρεπορτάζ του OPENnews. Μαρία Σιαμπάνου, θα έρθουν καλύτερες μέρες», έγραψε ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων του OPEN.

Την ώρα που μετέδιδε το ρεπορτάζ από το πύρινο μέτωπο και εξηγούσε τη σημασία του σημείου όπου βρίσκονταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η ρεπόρτερ γέλασε στιγμιαία πριν συνεχίσει την περιγραφή της κατάστασης.