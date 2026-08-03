Νύχτα πύρινης κόλασης στην Δυτική Αττική: Το βάρος πέφτει στις επίγειες δυνάμεις σε Ψάθα και ΒΙΠΕ Μεγάρων

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Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών

Στο πόδι είναι οι κάτοικοι στην Δυτική Αττική για τέταρτο βράδυ, καθώς εξαπλώνεται η φωτιά που ξεκίνησε παό την Βοιωτία και πέρασε στις δικές τους περιοχές. Το βράδυ προβλέπεται εφιαλτικό και την μάχη θα δώσουν οι επίγειες δυνάμεις, καθώς οι ενάριες έχουν σταματήσει να επιχειρούν μόλις έπεσε το φως του ήλιου.

Οι μεγαλύτερες προσπάθειες επικεντρώνονται στα μέτωπα πάνω από τη ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, στην Ψάθα, στη Λούμπα και στον Άγιο Νεκτάριο, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν επεκταθεί σε περισσότερες κατοικημένες περιοχές.

Ιδιαίτερα κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στην Ψάθα, καθώς το απόγευμα οι φλόγες κινήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, κατέβηκαν την πλαγιά και έφτασαν στα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική, με πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό, ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι οι φλόγες εισήλθαν ακόμη και σε κατοικίες. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στο Άνω Αλεποχώρι, όπου υπάρχουν επίσης αναφορές για σπίτια που παραδόθηκαν στις φλόγες.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε συνολικά στην αποστολή πέντε μηνυμάτων μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν προληπτικά τις περιοχές: Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα, Άνω Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Παπά Περιβόλι, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και

Άνω Αλεποχώρι.

Λίγο μετά τις 18:30, εκδόθηκε νέα εντολή εκκένωσης για τους οικισμούς Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρι, με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

Τεράστια κινητοποίηση

Στο μέτωπο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν συνεχώς διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, με στόχο να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί επίσης δύο πλοία και ένα ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του Λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται ανοιχτά της Ψάθας, της Νέας Περάμου και της Πάχης Μεγάρων, ώστε να συνδράμουν άμεσα σε περίπτωση που απαιτηθεί θαλάσσια απομάκρυνση πολιτών.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., του ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε επιφυλακή για την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων, εφόσον χρειαστεί.

Ο συντονισμός όλων των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους ισχυρούς ανέμους, που εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.