Ζωή Κωνσταντοπούλου για τις φωτιές: «Το Κράτος επιδεικτικά απόν και η κυβέρνηση σε διακοπές»

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«Βγάζουν ανακοινώσεις για τον εαυτό τους και έτσι χάνονται αθώες ψυχές ανθρώπων που πέφτουν στο καθήκον»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή τη διαχείριση των πυρκαγιών.

Σε ανάρτησή της, μεταξύ άλλων, η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «το Κράτος» είναι «επιδεικτικά απόν», «η κυβέρνηση σε διακοπές» και «η Δικαιοσύνη στα χέρια εκείνων που βγάζουν ανακοινώσεις για τον εαυτό τους και έτσι χάνονται αθώες ψυχές ανθρώπων που πέφτουν στο καθήκον, την ώρα που κανένας ακριβοπληρωμένος ανευθυνο-υπεύθυνος δεν αισθάνεται την ανάγκη ούτε να προνοήσει ούτε να προστατεύσει ούτε να παραιτηθεί».