Νάνσυ Παραδεισανού για Ελένη Πέτα: «Ντράπηκα και το μετάνιωσα που της απάντησα»

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«Θα μου πεις αν καταλάβαινε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα»

Άνοιξε πάλι η Νάνσυ Παραδεισανού το θέμα της διαδικτυακής κόντρας της με την Ελένη Πέτα, λίγες ημέρες μετά την ανταλλαγή σχολίων κάτω από τη συνέντευξη του Τάσου Ιορδανίδη.

Μέσα από νέο βίντεο στο κανάλι της στο YouTube, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ξανά στο περιστατικό, δηλώνοντας πως μετάνιωσε που απάντησε δημόσια στην τραγουδίστρια, καθώς η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις.

«Απάντησα προχθές στην Ελένη Πέτα, που ντράπηκα για λογαριασμό της με αυτά που έγραψε σε μια γυναίκα πολύ νεότερή της. Που δεν κατάλαβε τίποτα. Θα μου πεις αν καταλάβαινε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ντράπηκα και το μετάνιωσα που της απάντησα, γιατί έγινε και θέμα στα site μετά. Ντράπηκα, πραγματικά ντράπηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.