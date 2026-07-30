Ανατριχίλα από την προσπάθεια του Σταύρου Φλώρου να περπατήσει χωρίς την βοήθεια από αμαξίδιο

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Όρθιος ξανά δυο μήνες μετά τον ακρωτηριασμό του

Πολύ δυνατός χαρακτήρας αποδεικνύεται ο Σταύρος Φλώρος ο οποίος και πριν από περίπου δυο μήνες υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό ποδιού ύστερα από ατύχημα που υπέστη όταν στο Survivor στον Άγιο Δομίνικο.

O πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης ανέβασε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την προσπάθειά του να περπατήσει χωρίς την βοήθεια του αμαξίδιου και προκαλεί ανατριχίλα.

«Συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Φλώρος στην λεζάντα.