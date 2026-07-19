Ο Μάνος Μαλλιαρός κουβάλησε στους ώμους του τον Σταύρο Φλώρο – «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου»

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Συναντήθηκαν ξανά μετά το σοκαριστικό ατύχημα

Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα, έπειτα από τα καθοριστικά χειρουργεία στα οποία υποβλήθηκε μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια εξόρμησης του για ψάρεμα στο Survivor, και συνάντησε αγαπημένα του πρόσωπα.

Ανάμεσά τους ήταν και ο Μάνος Μαλλιαρός, με τον οποίο γνωρίστηκαν και έγιναν στενοί φίλοι μέσα από τη συμμετοχή τους στο reality επιβίωσης. Ο τελευταίος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από την επανένωσή τους.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται να κουβαλά στους ώμους του τον Σταύρο Φλώρο, προκειμένου να κατέβουν μαζί ένα μονοπάτι.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός.