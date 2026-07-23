Στο νοσοκομείο η stand-up comedian, Κατερίνα Βρανά

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«Πρέπει να τσεκάρω αν είναι όλα καλά»

Με βίντεο που δημοσίευσε κ Κατερίνα Βρανά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Η stand-up comedian ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις, διευκρινίζοντας πως κατά διαστήματα χρειάζεται να νοσηλεύεται προκειμένου να διαπιστωθεί ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.

«Γεια σας. Λοιπόν, που και που συμβαίνουνε μικροπράγματα και πρέπει να μπω νοσοκομείο να τσεκάρω αν είναι όλα καλά. Σε μια τέτοια φάση είμαι παιδιά. Μου ‘χουνε βάλει εδώ πεταλούδα και περιμένω τον ορό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη νοσηλεία της, η Κατερίνα Βρανά αντιμετώπισε την κατάσταση με το γνώριμο χιούμορ της, λέγοντας: «Θα σας έλεγα να ‘ρθείτε αλλά από δω δεν με αφήνουν. Δεν μπορώ να φάω αυτό που θέλω. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα πάω ποτέ να έχω σκουλαρίκι, έτσι; Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη. Λες να με ξεχάσανε;».