Λιάνα Κανέλλη: Αν δεν ήμουν στο νοσοκομείο, θα είχα πεθάνει – Δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον θάνατο

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«Kόλλησα την Πρωτοχρονιά, μπήκα στο νοσοκομείο την Τρίτη και κατέρρευσα την Παρασκευή»

Στην περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν μερικά χρόνια, όταν και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Λιάνα Κανέλλη, η οποία ήταν καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «EQ» για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Έλενα Παπαβασιλείου.

«Στη ΜΕΘ κυριαρχεί η χημεία, δε καταλαβαίνεις και πολλά πράγματα. Όμως, όλοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι δεν ακούς και δε βλέπεις. Δε βλέπεις σίγουρα γιατί είσαι σε κατάσταση μισό-ύπνου, εγώ όμως, πίστεψέ με, άκουγα τα πάντα. Άκουγα τα πάντα. Όχι όλες τις στιγμές, κάποιες στιγμές.

Εγώ δε μπήκα και για κάτι θανατηφόρο στη ΜΕΘ, μπήκα για εκείνον τον φρικτό συνδυασμό πνευμονίας και RSV. Kόλλησα την Πρωτοχρονιά, μπήκα στο νοσοκομείο την Τρίτη και κατέρρευσα την Παρασκευή. Αν δεν ήμουν μέσα, θα είχα πεθάνει. Δε με τρόμαξε, δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον θάνατο.

Έχω βρεθεί σε πόλεμο και έχει σκάσει δίπλα μου βόμβα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον αντιμετώπισα τον θάνατο. Πώς δε με τρομάζει ο θάνατος; Θέλω να ζήσω, δε θέλω να πεθάνω», είπε η Λιάνα Κανέλλη.