Στο «Αττικόν» νοσηλεύεται με πνευμονολογικό πρόβλημα η Μάρω Κοντού

0

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» νοσηλεύεται από χθες το βράδυ, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα.

Η κ. Κοντού προσήλθε στην εφημερία του νοσοκομείου και νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, γίνονται οι απαραίτητες εξετάσεις και λαμβάνει θεραπευτική αγωγή.

Μιλώντας στο Mega, ο κ. Γιαννάκος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «το πρόβλημά της είναι σοβαρό, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως για όλους τους ασθενείς, να τα καταφέρει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, περαστικά να ευχηθούμε, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Το πρόβλημά της είναι πνευμονολογικό, δεν απαιτείται αυτήν τη στιγμή η εισαγωγή της στην Εντατική. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είναι ίωση, αλλά θα τα καταφέρει».