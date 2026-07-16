Το συγκινητικό σημείωμα στο σπίτι της «Ελενίτσας και του Αντωνάκη» για την Μάρω Κοντού: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου»

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Η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» έχει γράψει κινηματογραφική ιστορία

Μια από τις τελευταίες μεγάλες σταρ του ελληνικού κινηματογράφου πέθανε χθες σε ηλικία 92 ετών. Ο λόγος για την Μάρω Κοντού, για την οποία η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στο πανελλήνιο.

Η Μάρω Κοντού άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», με το ιατρικό ανακοινωθέν να αναφέρει πως «απεβίωσε μετά από σοβαρή επιδείνωση της υγείας της».

Η ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», στην οποία πρωταγωνίστησαν η Μάρω Κοντού και ο Γιώργος Κωνσταντίνου έχει μείνει στην ιστορία, όπως φυσικά και το σπίτι του «ζεύγους» στην Πλάκα.

Το δίπατο σπίτι στην οδό Τριπόδων, το οποίο χρησιμοποιήθηκε μόνο για τα εξωτερικά γυρίσματα της ταινίας (τα εσωτερικά ήταν σε στούντιο), στέκει αγέρωχο μέχρι σήμερα, έχει κριθεί διατηρητέο και αναμένεται να μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού…

Σήμερα, λοιπόν, έξω από το σπίτι στην Πλάκα, κάποιος άφησε μερικά λουλούδια κι ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο αναφερόταν το εξής: «Καλό παράδεισο κυρία Κοκοβίκου».