Σοκάρει το σχόλιο της Θεοφανίας Παπαθωμά μετά το θάνατο του Λορέντζο Καριέρε: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά, κάρμα»

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Η... εμπλοκή της Χρυσηίδας Δημουλίδου στην υπόθεση

Μεγάλη έκπληξη προκαλεί το σχόλιο που έκανε η Θεοφανία Παπαθωμά, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε.

Η ηθοποιός σχολίασε κάτω από ανάρτηση της Χρυσηίδας Δημουλίδου, η οποία αναφέρθηκε στην απώλεια του Λορέντζο Καριέρε.

Η Χρυσηίδα Δημουλίδου, δημοσιεύοντας μια σύνθεση φωτογραφιών του Λορέντζο Καριέρε και της μητέρας του, Ματούλας, έγραψε: «Ο Λορέντζο Καριέρε, που αγαπήσαμε όλοι, δε μένει πια εδώ. Η Ματούλα τον πήρε μαζί της… Ήταν μόλις 51 ετών».

Κάτω από τη συγκεκριμένη ανάρτηση η Θεοφανία Παπαθωμά έγραψε: «Ποτέ καμία νύφη δε νίκησε την πεθερά. Κάρμα».