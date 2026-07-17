«Αδερφούλη μας, δεν υπάρχουν λόγια», η Λιάνα Καριέρε αποχαιρετά τον Λορέντζο

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Το τελευταίο αντίο το Σάββατο 18/7 στο Παλαιό Ψυχικό

Στην θλίψη βύθισε τον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση το βράδυ της Τετάρτης πως ο Λορέντζο Καριέρε πέθανε σε ηλικία 51 ετών.

Ο μουσικός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι “Bar” του MEGA και ήταν μέλος του γκρουπ «Φίλοι για Πάντα», άφησε την τελευταία του πνοή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Από την πρώτη στιγμή που δημοσιοποιήθηκε η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε πλήθος διάσημων και μη φίλων του αλλά και φίλων της συζύγου του, Έλενας Κατραβά, έσπευσε να τον αποχαιρετήσει μέσα από συγκινητικές τοποθετήσεις στα social media.

Λίγο πριν του πουν το τελευταίο αντίο το Σάββατο 18/7 στο Παλαιό Ψυχικό, η αδελφή του εκλιπόντος, Λιάνα Καριέρε-Οικονομίδου, προχώρησε σε μία σπαρακτική ανάρτηση, εκφράζοντας λιτά αλλά με λέξεις που πονάνε τη βαθιά της θλίψη για την οδυνηρή απώλεια.

«Αδερφούλη μας, λατρεμένε. Δεν υπάρχουν λόγια. Σε αγαπάμε αφάνταστα πολύ! Καλή αντάμωση, Λορεντζίνο μου», έγραψε χαρακτηριστικά η Λιάνα Καριέρε-Οικονομίδου, δημοσιεύοντας μία παλαιότερη φωτογραφία του αδελφού της.