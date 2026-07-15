Έφυγε από την ζωή ο Λορέντζο Καριέρε σε ηλικία 51 ετών

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Ο γιος της Ματούλας και ο γάμος του με την Έλενα Κατραβά

Σοκάρει η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, γιου της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της εποχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λορέντζο Καριέρε αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Είσοδος στη μουσική

Γιος της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, κατά κόσμον Διαμάντως Κουτροπούλου, και του Ιταλού επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε, ο Λορέντζο είχε εργαστεί αρχικά ως μοντέλο, πριν γίνει γνωστός μέσα από την τηλεόραση.

Μετά την ολοκλήρωση του «Bar», αποφάσισε να ακολουθήσει τον χώρο της μουσικής, δημιουργώντας μαζί με τον πρώην συμπαίκτη του Γιώργο Ελευθέρα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε δημιουργήσει τη δική του οικογένεια, καθώς ήταν παντρεμένος με την Έλενα Κατραβά. Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Αλεσάντρο, 16 ετών, και τον Ρομπέρτο, 14 ετών, ο οποίος πήρε το όνομά του από τον παππού του.

Γεννήθηκε το 1975, έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών του. Ωστόσο, η σχέση της Ματούλας με τον Ρομπέρτο Καριέρε δεν είχε διάρκεια και οι δύο ακολούθησαν χωριστούς δρόμους. Ο πατέρας του απέκτησε αργότερα δύο ακόμη παιδιά από τον γάμο του με τη Μαριαλένα Οικονομίδου, ενώ έφυγε από τη ζωή το 2015, σε ηλικία 70 ετών.

Κατά καιρούς είχε γίνει γνωστό ότι οι σχέσεις του Λορέντζο Καριέρε με τη μητέρα του είχαν περάσει περιόδους έντασης και αποξένωσης, γεγονός που είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα.