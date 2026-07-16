Ο Γιώργος Ελεύθερας αποχαιρετά τον Λορέντζο Καριέρε: «Θα σε αγαπάμε για πάντα»

0

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά»

Το δικό του αντίο στον Λορέντζο Καριέρε είπε, με ανάρτηση που έκανε στα social media, ο Γιώργος Ελεύθερας.

Οι δύο άντρες είχαν γνωριστεί στο ριάλιτι «Bar» του Mega και αμέσως έγιναν κολλητοί.

Βγαίνοντας από το παιχνίδι, έφτιαξαν το συγκρότημα «Φίλοι για πάντα» μαζί φυσικά και με τον Νίκο Ελεύθερα, αδερφό του Γιώργου. Λίγα χρόνια αργότερα ωστόσο, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Ελεύθερας.