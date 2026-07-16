Τάσος Αρνιακός: «Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»

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«Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ζηλεύω κάποιους συναδέλφους»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Τάσος Αρνιακός το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου, για μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης με την Αθηναϊδα Νέγκα.

Ο γνωστός μετεωρολόγος αναφέρθηκε στους συναδέλφους που… ζηλεύει, αλλά και στον λίγο χρόνο που είχε στον ΑΝΤ1 για να λέει τον καιρό.

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό, ζηλεύω κάποιους συναδέλφους που έχουν 10 λεπτά, ένα τέταρτο να λένε για τον καιρό», είπε αρχικά ο Τάσος Αρνιακός.

Ο Τάσος Αρνιακός είπε στη συνέχεια: «Δυστυχώς το κανάλι που ήμουν, δεν έχει την πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό. Ο χρόνος που μου δινόταν ήταν 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Ενάμιση λεπτό με το μουσικό χαλί στην αρχή και στο τέλος. Αισθανόμουν στριμωγμένος, έπρεπε να πω πολλά πράγματα σε λίγες λέξεις. Και οι λέξεις που θα πω να είναι στοχευμένες».