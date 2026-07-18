Οδύνη στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε – Δείτε εικόνες

0

Πλήθος κόσμου στο Παλαιό Ψυχικό για τον τελευταίο αποχαιρετισμό

Συγγενείς και φίλοι πήγαν στον Ιερό Καθολικό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό, για να «πουν» το τελευταίο αντίο στον Λορέντζο Καριέρε.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 51 ετών με την αδερφή του Λιάνα να είναι απαρηγόρητη.

Ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε στο Παλαιό Ψυχικό, ήταν οι: Γιώργος Ελεύθερας, Νίκος Ελεύθερας, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Μάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιάννης Αϊβάζης, Αντώνης Νικοπολίδης, Βάσω Στασινού, Θανάσης Βισκαδουράκης, Νίκος Βουρλιώτης, Θέμης Γεωργαντάς, Ηρώ.

Δείτε εικόνες: