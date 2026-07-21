«Έλιωσε» ο Σταύρος Μπαλάσκας: «Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική… Με κάνατε αλοιφή!»

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«Μας λείψατε» του είπε η Βελίκα Καραβάλτσιου

Στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega» βρέθηκε σήμερα καλεσμένος ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος δέχθηκε «παρατήρηση» από τους οικοδεσπότες για την απουσία του την περασμένη εβδομάδα.

Ο γνωστός αστυνομικός αναλυτής, μάλιστα, «έλιωσε» με αυτά που άκουσε από την Βελίκα Καραβάλτσιου.

«Του κάναμε παράπονα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα… Λουτράκι; Πού ήσασταν;», είπε αρχικά ο Νικήτας Κορωνάκης.

ΣΤ.ΜΠ.: Παιδιά, να σας πω κάτι, εσείς δουλεύετε… Εμείς, αν δεν πάμε και λίγο να βρέξουμε το κορμί, τα πόδια μας.

Β.Κ.: Η παρατήρηση ήταν που μας λείψατε…

ΣΤ.ΜΠ.: Αχ! Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική… Με κάνατε αλοιφή!