Χαρούμενη η Μπάγια Αντωνοπούλου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο

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Ο σύζυγός της είναι δίπλα της

Ένα αγοράκι έφερε στον κόσμο την Κυριακή η Μπάγια Αντωνοπούλου. Η δημοσιογράφος πήρε εξιτήριο από το μαιαευτήριο, έχοντας στο πλάι της τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση.

Οι δυο τους εξήλθαν το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) από το ιδιωτικό μαιευτήριο το οποίο είχαν επιλέξει για τον τοκετό και τη μετέπειτα νοσηλεία.

Δίπλα τους είχαν τον μαιευτήρα γυναικολόγο, Στέλιο Παπαδόπουλο και τη μαία, Ίρμα Μπαμπολίν.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κώτσης έχουν σχέση εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ τον Φεβρουάριο παντρεύτηκαν.