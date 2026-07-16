Ματίνα Παγώνη: Ήταν δύσκολη απόφαση να μην κάνω παιδί, ήταν όμως επιλογή μου

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«Δεν έχει νόημα να κάνεις ένα παιδί και να στο μεγαλώνουν οι άλλοι»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με οικοδέσποινα την Αθηναΐδα Νέγκα ήταν η Ματίνα Παγώνη. Η γιατρός άνοιξε την καρδιά της και δεν δίστασε να εξομολογηθεί πως ήταν δύσκολη η απόφαση που πήρε στη ζωή της να μην γίνει μητέρα.

«Εγώ έκανα τις επιλογές μου, όχι για την ιατρική τόσο πολύ, ίσως να είμαι και λάθος, δεν ξέρω. Εγώ συνεχίζω να έχω αυτές τις ιδέες, ότι όταν κάποιος κάνει ένα παιδί, πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του, έτσι; Ειδικά η μητέρα, δεν λέω ότι ο πατέρας δεν είναι στο σπίτι. Δηλαδή, το να κάνεις ένα παιδί και να πεις ότι έκανες παιδιά και να τα μεγαλώνει ο παππούς ή η γιαγιά, η κοπέλα, η θεία και λοιπά, δεν έχει κανένα νόημα και να τα τραβάνε από τον ένα σταθμό και από το ένα σπίτι στο άλλο», δήλωσε η Ματίνα Παγώνη.

«Επομένως, όταν το αποφάσισα αυτό, ήτανε δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη. Αλλά ήταν όμως επιλογή μου», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Action24.

«Δεν έχει νόημα να κάνεις ένα παιδί και να στο μεγαλώνουν οι άλλοι. Το παιδί θέλει να είναι κοντά, ειδικά η μητέρα του. Θα ακούσεις και από την οικογένεια την υπόλοιπη, τους γονείς ακόμα, ότι “γιατί, πρέπει λίγο αυτό να το δεις καλύτερα” και λοιπά. Όμως όταν εξηγήσεις και αποφασίσεις, σημασία έχει να σεβαστεί ο καθένας τι έχεις αποφασίσει και πώς το έχεις αποφασίσει. Εάν καταλάβει ότι εσύ αυτό πιστεύεις και αυτό θέλεις, νομίζω ότι πρέπει να σεβαστεί την απόφασή σου», εξηγεί η Ματίνα Παγώνη.