Τέλος οι «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη από τον Alpha: «Να αγαπάς την περιπέτεια»

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«Εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά»

Το φινάλε της εκπομπής «Πρωταγωνιστές» από τον Alpha ανακοίνωσε ο Σταύρος Θεοδωράκης με βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Με το μήνυμά υχαρίστησε όλους τους τηλεθεατές, αλλά και τους ανθρώπους του Alpha, με τους οποίους διατηρεί εξαιρετική σχέση.

«Άλλα πέντε χρόνια γεμάτα με εκπομπές έρευνας, προσωπογραφίες και τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ. Αφηγηθήκαμε ιστορίες ανθρώπων που θέλαμε να ακουστούν. Ταξιδέψαμε σε τόπους παράξενους, αλλά και σε ιδέες και ζωές που συχνά έμεναν αθέατες», είπε αρχικά ο Σταύρος Θεοδωράκης και συμπλήρωσε:

«Κάπου εδώ όμως, το ταξίδι των Πρωταγωνιστών στον Alpha ολοκληρώνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους του σταθμού για την εμπιστοσύνη τους. Τους συνεργάτες μου που έδωσαν ψυχή σε κάθε εικόνα, σε κάθε ήχο.

Και πάνω απ’ όλα εσάς που μας ακολουθήσατε σε όλες μας τις διαδρομές. Η τηλεόραση, η δημοσιογραφία, η ζωή η ίδια απαιτούν να τολμάς να αλλάζεις, να ανανεώνεσαι, να εγκαταλείπεις τη σιγουριά σου και να ανακαλύπτεις νέους κόσμους. Να αγαπάς την περιπέτεια. Χαιρετώ σας λοιπόν κι εύχομαι να ανταμώσουμε ξανά σε νέα ταξίδια».