Βούλα Πατουλίδου: Με πήγαν στα δικαστήρια με μια κατασκευασμένη κατηγορία 300€ και για κακή διαχείριση και διοίκηση

0

Τι λέει για το ενδεχόμενο να την δούμε ξανά στο πολιτικό προσκήνιο εν όψει εκλογών

Στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του ΟΡΕΝ φιλοξενήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (14/7) η Βούλα Πατουλίδου, με αφορμή την κυκλοφορία του παιδικού βιβλίου που κυκλοφορεί με τίτλο «Για την Ελλάδα».

Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου μίλησε για τη νέα της αυτή επαγγελματική κίνηση, τις επιθέσεις που έχει δεχθεί κατά καιρούς, ενώ απαντά και στο ενδεχόμενο να την δούμε ξανά στο πολιτικό προσκήνιο εν όψει εκλογών.

«Επειδή ακριβώς υπάρχουν και τα δικαστήρια και οι νόμοι, όταν με πήγαν στα δικαστήρια με μια κατασκευασμένη κατηγορία 300€ και για κακή διαχείριση και διοίκηση, καμιά φορά λες "τώρα θα είναι όλα σωστά" και τελικά αυτούς που νομίζεις ότι δεν θα σε ακούσουν, όχι απλά μόνο σε προστατεύουν και σου δείχνουν και τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσεις σε μια δικαστική αίθουσα για να σηκωθείς να φύγεις, να πεις: "Ρε παιδιά, όχι την Πατουλίδου εδώ. Όχι για 300€ και όχι για κακή διαχείριση"», σημειώνει η Βούλα Πατουλίδου.

«Γιατί 10 χρόνια όταν διοικείς και διοικείς καλά με όλες τις δυσκολίες, έχεις δεν έχεις αρμοδιότητα, γιατί το ’14 ήμουνα μια περσόνα του αθλητισμού που, ξέρεις, έκανε χαρακίρι στην καρδιά. Το ’19 ήμουνα η αθλήτρια όμως πολιτικός και το ’23 -αυτές είναι οι χρονολογίες της αυτοδιοίκησης- και το ’23 ήμουνα η πολιτικός που είχε δεν είχε αρμοδιότητα, έδινε λύσεις. Αυτό δεν είναι πάντοτε υποφερτό. Δεν σε θέλει ο άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως εγώ την αυτοδιοίκηση την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Βλέπω ακόμη και την αδικία με ποιον τρόπο έρχεται λίγο και ισοφαρίζεται με την έννοια, ξέρεις, τι είναι να περπατάς στον δρόμο και ο άλλος να σε αγκαλιάζει και να σου λέει "Ρε συ Βούλα, είσαι καλά; Εμείς είμαστε εδώ". Δεν θέλω τίποτα παραπάνω», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Δεν δέχομαι να παίξει κανείς με την υπόληψή μου. Όταν σ’ αγαπάει ένας άνθρωπος, όταν σε έχει αγαπήσει πάρα πολύ και όταν βλέπει ότι αναιτίως σε χτυπάνε, θυμώνει, στεναχωριέται και ειδικά όταν τον χάνεις έχοντας δεν έχω, δεν έχεις ζήσει τη δικαίωση, εκεί είσαι ακόμα πιο πονεμένος. Αλλά προφανώς έτσι είναι η ζωή», υπογραμμίζει η Βούλα Πατουλίδου.

Όσον αφορά τις προτάσεις που της έχουν γίνει για την πολιτική και το ενδεχόμενο να την ξαναδούμε να διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων, η Βούλα Πατουλίδου απαντά:

«Δεν ξέρω. Μου έχουν γίνει προτάσεις. Κάποιες από τις προτάσεις ήταν πάρα πολύ καθαρές, ξάστερες και πάρα πολύ τιμητικές. Γενικώς όλες οι προτάσεις είναι τιμητικές, εφόσον και το background είναι τέτοιο. Αλλά εγώ έχω κάνει κάποιες αντιπροτάσεις με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Δεν είμαι ο άνθρωπος του αντίδωρου. Δεν είπα: «Α, ξέρετε, θα πάω εκεί, αλλά θα μου δώσετε αυτό». Δεν έχω τέτοιο, ούτε τα επικρατείας και ιστορίες και τα τέτοια. Ας είναι για άλλους ανθρώπους που μπορεί να έχουν χτυπηθεί, να πολεμηθεί ή να είναι πολύ πιο άξιοι στην κοινωνία. Εγώ πάντοτε ήμουνα του αγώνα, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ηθική βλάβη. Θα ήθελα με κάποιον τρόπο να αποκατασταθεί».