Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του συζύγου της: «Τρεις φορές ο Θεούλης μας γέμισε το καντηλάκι»

0

«Τα τελευταία χρόνια όλο λέγαμε "restart", όλο ξεκινούσαμε και όλο το χάναμε στο δρόμο αλλά τώρα το χάσαμε τελείως»

Στο πλατό της εκπομπής «Στούντιο 4» βρέθηκε καλεσμένη η Βούλα Πατουλίδου, το απόγευμα της Δευτέρας. Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης μίλησε με συγκίνηση για την πρόσφατη απώλεια του αγαπημένου της συζύγου, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη.

«Το καλοκαίρι ήταν πολύ δύσκολο. Τα τελευταία χρόνια όλο λέγαμε «restart», όλο ξεκινούσαμε και όλο το χάναμε στο δρόμο αλλά τώρα το χάσαμε τελείως. Χθες είχαμε τα 40 και εκείνο που ειλικρινά θα ήθελα να πω σε όλους όσους συμπορεύονται με ανθρώπους, ή κάνουν καινούργιες σχέσεις, είναι το εξής. Ό,τι χαλάει, ας προσπαθούν να το φτιάχνουν. Να μην το τερματίζουν, εκτός κι αν οι περιστάσεις και οι περιπτώσεις είναι τέτοιες που είναι μη αναστρέψιμες στο να μπορείς να συμπορεύεσαι 42 χρόνια. Κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι μοναδικοί», είπε η Βούλα Πατουλίδου και συνέχισε:

«Θα σας πως πως μετά από 25χρόνια γειτνίασης με τον γιατρό, που ζει από πάνω μας, κάθε φορά με ρωτούσε "πως είστε σήμερα" και, δυο μέρες πριν φύγει ο Δημήτρης, του είπα "πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, θα πάμε και διακοπές". Βέβαια, το "θα πάμε διακοπές" γύρισε ανάποδα και τελείωσε το καντηλάκι. Τρεις φορές ο Θεούλης μας γέμισε το καντηλάκι, αυτή τη φορά όμως τελείωσε».

Κλείνοντας, η Βούλα Πατουλίδου επισήμανε στην ΕΡΤ1: «Έφυγε με τον καλύτερο τρόπο, έτσι όπως λέει ο γιος μας. "Δεν νομίζω ότι ο μπαμπάς θα ήθελε κάτι διαφορετικό, έφυγε μες στην αγκαλιά σου πάρα πολύ εύκολα και όμορφα για τον ίδιο" λέει. Ναι, έφυγε μέσα στην αγκαλιά μου και το κακό είναι ότι πριν από δυο ημέρες είχε φύγει και το σκυλάκι μας το οποίο ήταν μόνο δυόμισι χρονών… λες και ήξερε, πήγαινε δίπλα στον Δημήτρη συνέχεια».