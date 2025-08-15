Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου για τον χαμό του συζύγου της: «Βλέπω μάτια που δεν είναι πια εδώ»

0

Θρηνεί για την απώλεια του λατρεμένου της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη

Μία πολύ συγκινητική ανάρτηση έκανε η Βούλα Πατουλίδου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. Η χρυσή Ολυμπιονίκης του στίβου θρηνεί για την απώλεια του λατρεμένου της συζύγου, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, ο οποίος «έφυγε» νικημένος από τον καρκίνο πριν από μερικές εβδομάδες.

«Παναγιά μου, γλυκοφιλούσα!!! Πόσους καημούς και αγωνίες φορτώνεσαι καθημερινά ! Κάθε φορά που σηκώνω το βλέμμα μου προς την Παναγία Σουμελά ανταμώνοντας το βλέμμα Της, δεν βλέπω απλώς την εικόνα Της. Βλέπω χιλιάδες μάτια – μάτια ψυχών ,που πέρασαν πριν από εμάς, μάτια που κράτησαν ζωντανή την πίστη, τη γλώσσα, την ελπίδα, όταν γύρω μας κυριαρχούσε το σκοτάδι, η σιωπή του ξεριζωμού και η κραυγή του αφανισμού!

Μάτια που δεν είναι πια εδώ… αλλά νιώθεις να σε ακολουθούν, να σε συνοδεύουν… σε κάθε βήμα, σε κάθε ανάσα. Κανένα της παιδί δεν ξέχασε ποτέ η Παναγία Σουμελά ! Έψαχνε πάντα τα σκορπισμένα κομμάτια των παιδιών της ,να τα φροντίσει , ώστε να μην γίνουν τροφή για τα όρνια!!!

Και ‘γώ, όπως όλοι , στέκομαι μπροστά Της με την καρδιά μου γυμνή, γεμάτη ευγνωμοσύνη και περηφάνια», γράφει η Βούλα Πατουλίδου.

«Γιατί η Παναγία Σουμελά δεν είναι απλώς ένας τόπος , είναι το καντήλι της πίστης , που φωτίζει την ψυχή και κρατά ζωντανή κάθε ανάμνηση, κάθε αγάπη που δεν λησμονάτε ποτέ. Είναι ο φάρος που φωτίζει τη σκοτεινή μας νύχτα, η αγκαλιά που χωράει πατρίδες, όνειρα, ανθρώπους κι ας έχουν περάσει πια στα ουράνια.

Εκεί, μπροστά Της, νιώθεις πως η έλλειψη… μεταμορφώνεται σε δύναμη, και η μνήμη… γίνεται φλόγα που καίει ζωντανή, προσευχή που δεν ξεχνιέται ποτέ», καταλήγει στο συγκινητικό της μήνυμα η Βούλα Πατουλίδου.