Κατερίνα Θάνου: «Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία»

Η Κατερίνα Θάνου, η Ολυμπιονίκης στα 100μ. στίβου, παραχώρησε στην εκπομπή «Κρήτη Σήμερα» μια σπάνια, αποκλειστική συνέντευξη, στην οποία ξεδιπλώνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αλλά και την προσπάθεια που κατέβαλε για να φτάσει στην κορυφή.

«Ο κόσμος βλέπει πάντα την κούρσα και την απονομή ή, αν δεν πάει κάτι καλά, την κούρσα και την αποτυχία, το στενάχωρο βλέμμα ενός αθλητή. Οι δυσκολίες όμως πριν τους αγώνες είναι πάρα πολλές και υπάρχουν πολλά θέματα που αντιμετωπίζουμε, δεν αντέχουμε από την κούραση, λυγίζουμε. Αυτά δεν βγαίνουν προς τα έξω, όλοι στέκονται στην επιτυχία», εξομολογείται η Κατερίνα Θάνου.

«Ο στίβος είναι ένα πολύ μοναχικό άθλημα και ταυτόχρονα άγριο, γιατί γυρίζουν όλα γύρω από τον εαυτό και τις σκέψεις σου», υπογραμμίζει.

«Ο τίτλος της γρηγορότερης Ελληνίδας δεν με πίεζε. Άκουγα ότι "η Θάνου θα πάρει μετάλλιο" αλλά μέσα μου έλεγα ότι δεν τρέχω μόνη μου, είναι κι άλλοι αθλητές που περιμένουν να πάρουν μία θέση στο βάθρο. Όταν έχεις καλά κλεισμένα τα αυτιά σου, δεν επηρεάζεσαι από το περιβάλλον», παραδέχεται η Κατερίνα Θάνου.

«Υπήρξαν στιγμές που είπα στον προπονητή μου ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Μια-δυο φορές μου είπε "φύγε", τις υπόλοιπες μου έλεγε: λυπάμαι αλλά πρέπει να συνεχίσεις. […] Αυτό που θυμάμαι πρώτο από την καριέρα μου είναι φυσικά το ολυμπιακό μετάλλιο. Αυτό σε καταξιώνει, σε φέρνει στο Πάνθεον του αθλητισμού. Ήταν η κορυφαία στιγμή της πορείας μου», αφηγείται σε άλλο σημείο η Κατερίνα Θάνου.