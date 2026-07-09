Σμαράγδα Καρύδη: Ήμουν μια κότα που φοβόταν, ντροπαλή – Δεν ήθελα και κανένας να με δει

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«Ήθελα να μπω στο θέατρο Τέχνης, μα δεν πέρασα - Με έκοψαν στις δεύτερες γιατί είχαν δίκιο»

Στους φόβους που είχε όταν επιχείρησε να δώσει εξετάσεις για να μπει στη δραματική σχολή του θεάτρου Τέχνης αναφέρθηκε η Σμαράγδα Καρύδη στην κουβέντα που είχε με τον Νίκο Μωραϊτη στο vidcast που επιμελείται ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός για τον ΣΚΑΪ.

«Ήθελα να μπω στο θέατρο Τέχνης, μα δεν πέρασα. Με έκοψαν στις δεύτερες γιατί είχαν δίκιο, ήμουν τραγική. Μου κόπηκαν τα πόδια, δεν μπορούσα, τα έκανα όλα χάλια.

Μάλιστα πήγα χωρίς να με προετοιμάσει κανείς, γιατί ήμουν μια κότα που φοβόταν, ντροπαλή. Δεν ήθελα και κανένας να με δει, ούτε ο πατέρας μου με είχε δει ούτε η μάνα μου ούτε κανένας», είπε η Σμαράγδα Καρύδη και συνέχισε:

«Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμουν καλή, γιατί τα ‘χασα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Οπότε μετά σκέφτηκα πως οι εξετάσεις του Εθνικού ήταν σε έναν μήνα, είχα περιθώριο και κατάλαβα πως πρέπει να με προετοιμάσει κάποιος άνθρωπος».