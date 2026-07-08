Ιωάννα Πηλιχού αποκάλυψε την απόπειρα κακοποίησης από γιατρό: «Ο στίβος με βοήθησε γιατί πήδηξα πάνω από δυο κρεβάτια, έτρεξα και βγήκα έξω»

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«Συνέβη μόλις είχα ενηλικιωθεί επί της ουσίας. Γύρω σα 18, 19 μου»

Για την κακοποιητική συμπεριφορά που υπέστη και από την οποία μπόρεσε να φύγει πριν από πολλά χρόνια όταν και βρισκόταν σε ιατρικό περιβάλλον μίλησε η Ιωάννα Πηλιχού, μεταξύ άλλων, στην συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο επεισόδιο του vidcast που επιμελούνται οι Rainbow Mermaids για το Youtube.

«Δεν ολοκληρώθηκε η κακοποίηση, συνέβη μόλις είχα ενηλικιωθεί επί της ουσίας. Γύρω σα 18, 19 μου. Ήταν μια απόπειρα κακοποιητικής συμπεριφοράς που ο στίβος με βοήθησε γιατί πήδηξα πάνω από δυο κρεβάτια και έτρεξα όντως και βγήκα έξω», είπε η Ιωάννα Πηλιχού και εξήγησε:

«Καλώς άνοιξε ένας διάλογος μέσα από το metoo. Παλιά νομίζω πως δεν τολμούσαν καν να μιλήσουν γι’ αυτά, δεν θεωρούσες καν ότι κάποιος θα σε πιστέψει. Ειδικά αν ήταν κάποιος ο οποίος ήταν στα φώτα και είχε μια εξουσία.

Αν είχε μια δύναμη, εν πάση περιπτώσει, στον χώρο που κινείται. Νομίζω πως δεν θα περίμενες καν ότι κάποιος θα σε πιστέψει. Οπότε τώρα νομίζω ότι έχουμε πιο ευήκοα ώτα και βοήθησε σίγουρα σ’ αυτό το metoo».