Το σπίτι του τρόμου στο Ηράκλειο: Σοκ από φρικτά βασανιστήρια που υπέστη γυναίκα από 42χρονη – Της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά

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Ανατριχιαστικές εικόνες

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριας και συστηματικής κακοποίησης μιας 55χρονης Ρωσίδας, η οποία φέρεται για περίπου έναν μήνα να υπέστη φρικτά βασανιστήρια από 42χρονη Ρουμάνα, μέσα σε σπίτι, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο.

Η 42χρονη συνελήφθη μαζί με τον 61χρονο Αλβανό σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ρουμάνα φέρεται να έβγαλε απίστευτο μένος στη Ρωσίδα, η οποία - όπως διακρίνεται στο βίντεο που έχει στη διάθεση του το cretalive, είναι πεσμένη στο πάτωμα και σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει, ενώ δεν δίστασε να της κόψει τα μαλλιά με... μπαλτά!

Το χρονικό της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται την 1η Ιουλίου, μετά από καταγγελία για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν τα βίντεο που κατέγραφαν την κακοποίηση, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών για τον εντοπισμό της παθούσας.

Με επείγον σήμα και αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη 55χρονη τα ξημερώματα της 3ης Ιουλίου, σε σπίτι στην οδό Ερωφύλης. Έφερε εμφανή σημάδια κακοποίησης και τραύματα στο κεφάλι, τα οποία είχαν ήδη περιποιηθεί με επιδέσμους.

Στην κατάθεσή της φέρεται να ανέφερε ότι φιλοξενούνταν επί περίπου 30 ημέρες στο σπίτι της 42χρονης στην Αγία Τριάδα, όπου καταγράφηκαν και τα επίμαχα βίντεο. Περιέγραψε έναν κύκλο συνεχών ξυλοδαρμών, ύβρεων και εκφοβισμού, ενώ κατήγγειλε ακόμη ότι η δράστιδα την είχε δέσει με καλώδιο, στερώντας της τη δυνατότητα διαφυγής.

Όπως ανέφερε, κατάφερε να λυθεί και να φύγει μόνο όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Πρόκειται για μία υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο Ηράκλειο της Κρήτης, πολλώ δε μάλλον όταν αποκαλύφθηκε ότι η άγρια αυτή κακοποίηση έχει καταγραφεί και σε τουλάχιστον 10 βίντεο από κινητό τηλέφωνο. Το πρωτοφανές σκηνικό φαίνεται πως σημειώθηκε στο σπίτι του 61χρονου στην Αγία Τρίαδα, πριν από περίπου δέκα ημέρες, όταν η 42χρονη επιτέθηκε και χτύπησε -μεταξύ άλλων- με ρόπαλο την 55χρονη, η οποία κατήγγειλε το περιστατικό στις διωκτικές αρχές στις 25 Ιουνίου.

Έως τώρα, ωστόσο, παραμένουν άγνωστα τόσο τα κίνητρα όσο και η σχέση που είχαν οι δύο γυναίκες, ενώ το θύμα φιλοξενούνταν στο σπίτι του 61χρονου όπου βίωσε τις εφιαλτικές στιγμές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου Κρήτης εντόπισαν τούφες μαλλιών, ματωμένα σεντόνια και έναν μπαλτά, με τον οποίο κούρεψε το θύμα η 42χρονη!

Μάλιστα, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια των επιθέσεων, η 55χρονη δέχονταν και απειλές για τη ζωή της, καταφέρνοντας τελικά να «δραπετεύσει» από το σπίτι – κολαστήριο, όταν η γυναίκα από τη Ρουμανία αποκοιμήθηκε.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τα πάνω από 10 βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό τηλέφωνο της 42χρονης και δείχνουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η Ρωσίδα. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου, οι δύο συλλήψεις έγιναν με άλλες αιτίες, ωστόσο, η δικογραφία σχηματίστηκε κανονικά και διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.