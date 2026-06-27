Χειροπέδες σε δύο ανηλίκους που παρέσυραν 36χρονη, με μοτοσικλέτα, και την εγκατέλειψαν

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Οι νεαροί δεν διέθεταν άδεια οδήγησης

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων και πιο συγκεκριμένα δύο αγοριών ηλικίας 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά την παράσυρση 36χρονης γυναίκας που κινείτο πεζή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Οι δύο νεαροί ισχυρίστηκαν ότι δανείστηκαν την μοτοσικλέτα για να κάνουν βόλτα, αν και δεν διέθεταν άδεια οδήγησης.

Σε κεντρικό σημείο της περιοχής, οι ανήλικοι κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, παρέσυραν και τραυμάτισαν την 36χρονη, την οποία εγκατέλειψαν μετά το περιστατικό.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν την Αστυνομία, που, λίγη ώρα αργότερα, συνέλαβε τους ανήλικους και τις μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο 15χρονος και ο 16χρονος που παραπέμπονται για να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία, κατηγορούνται μεταξύ άλλων, για επικίνδυνη οδήγηση και μάλιστα χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, πρόκληση σωματικών βλαβών, αλλά και εγκατάλειψη θύματος τροχαίου.