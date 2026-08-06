Συνελήφθησαν δύο άτομα που πετούσαν μπάζα σε οικόπεδο στη Χαλκηδόνα

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Ως αποτέλεσμα, ο χώρος γέμισε ποντίκια

Μπάζα σε αγροτεμάχιο στη Χαλκηδόνα πετούσαν δύο άτομα, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 42χρονο και έναν 45χρονο, οι οποίοι κατελήφθησαν να απορρίπτουν μπάζα ανακαινίσεων, που είχαν μεταφέρει με φορτηγό αυτοκίνητο εταιρείας με ιδιοκτήτη τον 45χρονο.

Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζοαπορριμμάτων και άλλων αποβλήτων που επαναλαμβάνονταν -σύμφωνα με την έρευνα- κατά τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν ο χώρος να αποτελεί σημείο συγκέντρωσης τρωκτικών και εστία μόλυνσης με κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα υποβαθμίστηκε το περιβάλλον με αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και διαταράχτηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.