Αύξηση της προβλεπόμενης ελάχιστης αποζημίωσης για τα σχολικά δρομολόγια 16.500 μαθητών στην Θεσσαλονίκη

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη, Κώστα Γιουτίκα

Την αύξηση του οικονομικού τιμήματος στην προβλεπόμενη ελάχιστη αποζημίωση για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης ενέκριναν τα συναρμόδια υπουργεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα.

«Με μεγάλη ικανοποίηση ενημερώθηκα ότι τα συναρμόδια Υπουργεία, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αποδέχτηκαν κι ενέκριναν την αύξηση του οικονομικού τιμήματος στην προβλεπόμενη ελάχιστη αποζημίωση για τη μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης, στη βάση της πρότασης της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης», αναφέρει στη δήλωσή του κ. Γιουτίκας, προσθέτοντας πως «πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα ξεκινήσουν κανονικά τα σχολικά δρομολόγια για τη μεταφορά 16.500 μαθητών, μεταξύ των οποίων και 1.200 μαθητών ΑΜΕΑ, όλων των βαθμίδων από και προς τα σχολεία τους σε όλο το νομό».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης σημειώνει πως ευελπιστεί ότι «η αναπροσαρμογή του ύψους της αποζημίωσης θα εκτιμηθεί με τη δέουσα ψυχραιμία από την πλευρά των λεωφορειούχων, ενόψει του τρίτου κατά σειρά διαγωνισμού που προκηρύσσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις αμέσως επόμενες ημέρες».

Εκφράζει δε ευχαριστίες «ιδιαιτέρως τον υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο, για την άμεση κατανόηση της αδιέξοδης κατάστασης που είχε δημιουργηθεί, την ταχεία ανταπόκρισή του και την προσωπική του συμβολή, που σε συνεργασία με τα άλλα δύο Υπουργεία, οδήγησε σε αυτή την εξέλιξη» καθώς και προς τον αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας - Θράκης υφυπουργό Εσωτερικών, Κ. Γκιουλέκα, για τις δικές του ενέργειες, όπως επίσης στην ΠΕΔΚΜ και τους Δημάρχους της Θεσσαλονίκης, «που ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών επιλογών, στήριξαν από την πρώτη στιγμή με όλες τους τις δυνάμεις, τον αγώνα της Αντιπεριφέρειας Θεσσαλονίκης για την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση των σχολικών δρομολογίων».