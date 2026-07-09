Βάσια Παναγοπούλου: Αν όλα ήταν διαρκώς εύκολα, νομίζω πως θα βαριόμουν

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«Πιστεύω ότι τις συνθήκες τις διαμορφώνουμε και εμείς μέσα από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε όσα μας συμβαίνουν»

Με αφορμή τη συμμετοχή στη νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, η Βάσια Παναγοπούλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Η πρωταγωνίστρια, μεταξύ άλλων, μίλησε για τον χρόνο που θα επιδιώξει να περάσει και στις φετινές διακοπές με τα παιδιά της αλλά και στην αισιοδοξία που προσπαθεί να διατηρεί στην καθημερινότητα της.

Υπάρχουν σχέδια για τις διακοπές;

Οι καλοκαιρινές διακοπές, πλέον, συνδέονται πολύ και με τα παιδιά μου. Μπορεί να έχουν μεγαλώσει, αλλά παρακολουθώ τι μπορούμε να κάνουμε μαζί, χωρίς όμως να είμαι η μαμά που τους πιέζει. Αυτό είναι για εμένα ένα καινούργιο πεδίο. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, είναι προφανές να θέλουν να κάνουν διακοπές με τους φίλους τους ή μόνοι τους. Για εμένα, όμως, οι διακοπές είναι πάντα μια όμορφη αφορμή να βρεθούμε όλοι μαζί, έστω και για λίγο, μακριά από πράγματα που μας πιέζουν.

Είστε ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή, βλέπετε πάτα τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων. Θεωρείτε ότι αυτή η αισιόδοξη στάση ζωής σας έχει βοηθήσει να προσαρμόζεστε πιο εύκολα στις αλλαγές και τις εκπλήξεις – ευχάριστες ή δυσάρεστες;

Ναι, σίγουρα. Δεν γνωρίζω κανέναν άνθρωπο που να έζησε μια ζωή μόνο με ευχάριστα ή χωρίς δυσκολίες. Η ζωή έχει τις χαρές και τις λύπες της, τις εύκολες και τις δύσκολες στιγμές της. Προσωπικά, βρίσκω ότι αυτό έχει και το ενδιαφέρον του.

Αν όλα ήταν διαρκώς εύκολα, νομίζω πως θα βαριόμουν. Έτσι επιλέγω να βλέπω τα πράγματα. Πιστεύω ότι τις συνθήκες τις διαμορφώνουμε και εμείς μέσα από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε όσα μας συμβαίνουν. Έχω επιλέξει να βλέπω τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων.