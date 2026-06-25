Γιώργος Θεοφάνους: Ζήτησα από τους στενούς μου συνεργάτες να γράψουν διαμαντάκια για τη Γλυκερία

0

«Ήθελα να έρθει η σωστή στιγμή και αισθάνομαι ότι ήρθε»

Για τη νέα καλλιτεχνική τους συνάντηση μίλησαν ο Γιώργος Θεοφάνους και η Γλυκερία με δηλώσεις τους στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και τη δημοσιογράφο Βασιλική Μπασιούρη.

Ο Γιώργος Θεοφάνους επισήμανε αρχικά πως «Με τη Γλυκερία είχαμε βρεθεί, τρεις φορές μέχρι τώρα, σε τρεις διαφορετικές συνεργασίες. Σε ένα ντουέτο με τη Μαρινέλλα, με τον Κώστα Μακεδόνα και με τη Μελίνα Ασλανίδου. Ε, τώρα, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι αυτόνομο και πιο ολοκληρωμένο.

Πήρα τους πιο στενούς και αγαπημένους μου συνεργάτες και τους είπα ότι θα κάνουμε έναν δίσκο με τη Γλυκερία. “Θέλω το διαμαντάκι σας, μην με πάρετε τηλέφωνο αν δεν το γράψετε” είπα και όλοι μου έστειλαν άπειρα πράγματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει τη Γλυκερία. Έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό, το παλεύω αρκετά χρόνια γιατί ήθελα να έρθει η σωστή στιγμή και αισθάνομαι ότι ήρθε».

Από την μεριά της η Γλυκερία, είπε: «Δεν ξεχωρίζω τίποτα από τη νέα γενιά, απλά πιστεύω ότι τίποτα δεν σταματάει σε κανέναν. Το πράγμα εξελίσσεται. Μπορεί να μην υπάρχει τώρα κάτι αντίστοιχο αλλά μπορεί, σε δέκα χρόνια, να βγει κάτι θεϊκό και να τα αντικαταστήσει όλα».