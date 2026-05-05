Γιώργος Θεοφάνους: «Η διαφωνία μας με τη Νατάσα Θεοδωρίδου δεν ήταν η διαφήμιση, και το λέω ίσως και πρώτη φορά»

Τι είπε ο γνωστός συνθέτης για το τραγούδι «Φεγγάρι»

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (4/5), ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για τη διαφωνία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν σχετίζεται με το τραγούδι «Φεγγάρι» και τη χρήση του σε διαφήμιση.

Ο συνθέτης και στιχουργός τοποθετήθηκε για όσα είχαν ακουστεί: «Ο Αντώνης δεν είχε τέτοια κόμπλεξ. Η Νατάσα ήταν που τα ‘χε μετά… Λάθος της είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας. Και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το "Φεγγάρι", αλλά αντέχει να μην πει το "Φεγγάρι"; Δεν αντέχει! Δεν γίνεται. Και το λέει και υπέροχα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

Και πρόσθεσε: «Και η διαφωνία μας με τη Νατάσα δεν ήταν η διαφήμιση, για να το λήξω αυτό το θέμα. Και το λέω ίσως και πρώτη φορά σε σένα. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα, το οποίο δεν έχει βγει ποτέ στον αέρα για να μην παρεξηγηθούμε».