Νατάσα Θεοδωρίδου για τις πλαστικές: «Με ακολουθεί αυτό το ψέμα λόγω του γάμου μου με τον Ανδρέα Φουστάνο»

«Πρέπει να ήμουν μια άλλη και μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»

Στο μεγαλύτερο ψέμα που νιώθει πως έχει ακουστεί για το πρόσωπο της και την ακολουθεί από τον γάμο της με τον πλαστικό χειρουργό, Ανδρέα Φουστάνο, μίλησε, μεταξύ άλλων, η Νατάσα Θεοδωρίδου στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids.

«Το πιο μεγάλο ψέμα, που με ακολουθεί πάντα, είναι ότι πρέπει να ήμουν μια άλλη και μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη.

Ε, αυτό προέκυψε λόγω του δεύτερου γάμου μου με τον Ανδρέα Φουστάνο, το οποίο το θεωρώ φυσιολογικό, αλλά αυτό πήγε και έπιασε την υπερβολή πια”.

Ότι δηλαδή, εντάξει, αλλάξαμε… μάτια, μύτη, αυτιά, στόμα, άλλαξαν όλα. Δεν πειράζει», είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου στη διαδικτυακή της συνέντευξη.