Γιώργος Θεοφάνους: Έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα – Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ

«Δεν μου άρεσε αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος εκείνη τη μέρα»

Στην απώλεια της Μαρινέλλας αναφέρθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας του έκανε την ερώτηση: «Η Μαρινέλλα είχε τον θάνατο που της άρμοζε; Γιατί θεωρούμε όλοι ότι πέθανε στο Ηρώδειο τότε, εκείνο το βράδυ ρε παιδί μου, πάνω στη σκηνή, στο μεγαλείο της», ο γνωστός δημιουργός έκανε ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο.

«Άκου κάτι. Σε άκουσα που το έλεγες και με τη συνέντευξη του Αντώνη. Δεν μου άρεσε εμένα εκείνη την ημέρα που το είπε ο Αντώνης Ρέμος. Δεν κρίνω αυτό που είπε. Καταλαβαίνεις τι σου λέω, είναι δύσκολο να το λες. Φίλε δεν ξέρω αν είχες συγγενείς που να… όχι να παρακαλάς να φύγουνε, να παρακαλάς να ηρεμήσουνε. Να, εε, τώρα είναι και μια δύσκολη μέρα για μένα σήμερα, είναι και το μνημόσυνο της μαμάς μου σήμερα.

Μιλάς για την άλλη μου μαμά τώρα εμένα, τη Μαρινέλλα… Την έχω στο τηλέφωνό μου ακόμα στο “Μ”… στο “μαμά”. Και τα μηνύματα τα κρατάω. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Είναι μέσα στην οικογένειά μου, έχουμε ζήσει πάρα πολλά πράγματα με τη Μαρινέλλα. Στήριξε την Κύπρο μας τόσο πολύ. Έχει πει πράγματα τα οποία… μπορεί να μην έγιναν μεγάλες επιτυχίες, αλλά ήταν σταθμοί», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Θεοφάνους.

Ο Αντώνης Ρέμος είχε αναφέρει τότε στη συνέντευξη του στον Γιώργο Λιάγκα: «Καμιά φορά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και δεν έχει καμία σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Δεν το είδα από κοντά, το είδα στο βίντεο. Είδα μια Μαρινέλλα, να τραγουδάει ακαπέλα σε μια νεκρική σκηνή και μετά ήρθαν δυο χορευτές να τη συνοδευόσουν σε μια σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της. Τότε έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλάβει».