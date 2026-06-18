Στο νοσοκομείο η Μίνα Καραμήτρου – Τραυματίστηκε μετά από έκρηξη εξωτερικής μονάδας κλιματισμού

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Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε με νάρθηκα στο αριστερό της χέρι, στην εκπομπή «10 Παντού», το πρωί της Πέμπτης (18/6)

Ένα σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, μεσημέρι Τετάρτης (17/6), στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, που είχε ως αποτέλεσμα η Μίνα Καραμήτρου να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Espresso», η δημοσιογράφος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του καναλιού λίγο μετά το τέλος της εκπομπής της με τον Νίκο Στραβελάκη, όταν εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματισμού και έπιασε φωτιά. Η Μίνα Καραμήτρου καθόταν λίγα μέτρα μακριά, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το ωστικό κύμα της έκρηξης και να δεχθεί θραύσματα μετάλλων που την τραυμάτισαν.

Οι συνάδελφοί της, μόλις αντιλήφθηκαν το περιστατικό, έσπευσαν να τη βοηθήσουν και να κατασβήσουν τη φωτιά, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφεραν την παρουσιάστρια στο νοσοκομείο Metropolitan. Σύμφωνα με τους γιατρούς που την ανέλαβαν, η δημοσιογράφος του ΟΡΕΝ έφερε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι και στο ένα πόδι, καθώς και εκδορές σχεδόν σε όλο της το σώμα.

Ο Νίκος Στραβελάκης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της και μάλιστα δεν εμφανίστηκε στη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Real FM, ενώ η Μίνα Καραμήτρου παρέμενε νοσηλευόμενη μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης.

«Η Μίνα σώθηκε από θαύμα, καθώς, αν βρισκόταν πιο κοντά στο συμβάν, τα πράγματα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολα για εκείνη», δήλωσαν συνάδελφοί της στην εφημερίδα Espresso.

Όσα είπε η ίδια για τον τραυματισμό της

Κανονικά στη θέση της στην παρουσίαση του «10 Παντού» ήταν το πρωί της Πέμπτης (18/6) η Μίνα Καραμήτρου, παρά τον τραυματισμό της την προηγούμενη ημέρα.

Στην έναρξη της εκπομπής η Μίνα Καραμήτρου εμφανίστηκε με νάρθηκα στο αριστερό της χέρι και αναφέρθηκε στο περιστατικό με χιούμορ και ψυχραιμία, τονίζοντας πως «ατυχήματα συμβαίνουν, όλα καλά».