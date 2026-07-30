H Ζωή Κωνσταντοπούλου αιφνιδίασε ευχάριστα την Καραμήτρου: «Την αγαπάω τη Μίνα και στεναχωριέμαι που φεύγει»

0

Η αντίδραση της παρουσιάστριας

Την ευκαιρία να εκφράσει την προσωπική της εκτίμηση για την Μίνα Καραμήτρου βρήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά την διάρκεια της εκπομπής «10 Παντού» του OPEN, όπου ήταν καλεσμένη το πρωί της Πέμπτης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πολιτική επικαιρότητα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διέκοψε για λίγο τη ροή της κουβέντας και απευθύνθηκε στη Μίνα Καραμήτρου, λέγοντας: «Αχ! Την αγαπάω τη Μίνα και στεναχωριέμαι που φεύγει».

Η παρουσιάστρια χαμογέλασε, εμφανώς αιφνιδιασμένη από το σχόλιο, ενώ ο Νίκος Στραβελάκης παρενέβη, λέγοντας: «Όλοι στεναχωριόμαστε».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε την αναφορά της, προσθέτοντας: «Ναι, θέλω να το πω».

Δείτε το απόσπασμα στο 11:50